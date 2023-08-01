Двухлетняя девочка может унаследовать состояние миллиардера Олега Бурлакова

3:14 Your browser does not support the audio element. Общество

В Санкт-Петербурге кассационная инстанция должна приступить к рассмотрению жалобы, поданной сестрой миллиардера Олега Бурлакова и её мужем на решения двух предыдущих инстанций. Эти предыдущие инстанции признали двухлетнюю Николь Шевцову дочерью бизнесмена, сделав её законной наследницей.

Фото: forbes .ru

Вдова Бурлакова Людмила и его законные дочери Елена и Вероника поддержали признание Николь своей сводной сестрой и законной дочерью покойного миллиардера. Хотя матерью Николь является София Шевцова, с которой у Олега Бурлакова были отношения, Бурлаков и Бурлакова так и не оформили свой развод, в результате чего Бурлакова была юридически признана женой миллиардера. Олег Бурлаков неожиданно скончался 21 июня 2021 года.

Процесс установления отцовства Николь продолжается уже почти полтора года. Выборгский районный суд Санкт-Петербурга своим решением от 11 марта 2022 года признал Олега Бурлакова отцом Николь. Сестра Олега Бурлакова, Вера Казакова и её муж Николай Казаков обжаловали решение суда, требуя его отмены.

Апелляционный суд глубоко вник в дело, проведя несколько молекулярно-генетических экспертиз с использованием различных наборов биоматериалов. Эти экспертизы подтвердили с вероятностью 99,99% отцовство Олега Бурлакова по отношению к Николь Шевцовой. Кроме того, экспертиза показала, с вероятностью 99,7%, что Олег и Вера являются братьями и сестрами, что делает Николь племянницей Веры Казаковой.

Сторона Казаковых настаивала на том, что отцом девочки мог быть любой родственник Олега Бурлакова мужского пола, но они не смогли предоставить доказательств в поддержку этого утверждения. Они также предположили, что беременность Софии Шевцовой могла наступить в результате незаконных манипуляций с биоматериалами Олега Бурлакова.

Однако апелляционная инстанция в решении на 29 страницах вынесла решение не в пользу четы Казаковых. Сейчас они планируют подать кассационную жалобу, но эксперты полагают, что это только затянет рассмотрение дела. Оспаривание решений двух инстанций понятно, поскольку это могло бы привести к пересмотру решений двух московских судов, которые признали супругов Казаковых единственными наследниками состояния Олега Бурлакова.

В октябре 2022 года Люблинский районный суд Москвы, а позже, в апреле 2023 года, Московский городской суд в качестве апелляционной инстанции признал Казаковых наследниками на основании копии "завещания" — рукописного текста бизнесмена на двух страницах блокнота, который хранится у нотариуса в Монако. В связи с признанием Николь Шевцовой дочерью Олега Бурлакова решения этих судов могут быть изменены вышестоящими инстанциями.

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