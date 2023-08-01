В Париже состоялось заседание оперативного штаба для обсуждения эвакуации французов из Нигера

0:45 Your browser does not support the audio element. Общество

В Париже состоялось заседание оперативного штаба, направленного на эвакуацию французских граждан из Нигера. Эту информацию сообщил телеканал BFMTV. Основная цель штаб-квартиры — инициировать процесс эвакуации граждан Франции и стран ЕС, которые желают покинуть Нигер в течение того же дня. По оценкам Министерства иностранных дел, в Нигере находится примерно 500-600 французских граждан.

Фото: antimaidan.ru

Агентство "Франс Пресс" заявило, что эвакуация будет проведена воздушным транспортом из столицы страны и будет проведена настолько быстро, насколько это возможно. Власти принимают срочные меры для обеспечения безопасного возвращения пострадавших лиц в их родные страны.

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