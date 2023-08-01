Российская Федерация в последнее время активно распространяет свою позицию при помощи видеоигр. Корреспонденты The New York Times пишут об этом со ссылкой на эксперта по кибербезопасности.
Говоря об игровом мире, специалист назвал его платформой, действительно способной оказывать влияние на мнение общества, особенно молодых людей.
В пример авторы публикации привели воссозданную российскими геймерами Minecraft битву за Соледар, а также видеоролик в официальном аккаунте YouTube, демонстрирующий реконструкцию Парада Победы, состоявшегося в 1945 году.
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