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The New York Times: Россия распространяет своё влияние с помощью видеоигр

0:39
Общество

Российская Федерация в последнее время активно распространяет свою позицию при помощи видеоигр. Корреспонденты The New York Times пишут об этом со ссылкой на эксперта по кибербезопасности.

The New York Times: Россия распространяет своё влияние с помощью видеоигр
Фото: pixabay.com

Говоря об игровом мире, специалист назвал его платформой, действительно способной оказывать влияние на мнение общества, особенно молодых людей.

В пример авторы публикации привели воссозданную российскими геймерами Minecraft битву за Соледар, а также видеоролик в официальном аккаунте YouTube, демонстрирующий реконструкцию Парада Победы, состоявшегося в 1945 году.

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Автор Светлана Куркина
Светлана Куркина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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