С 1 августа работающим российским пенсионерам пересчитают выплаты

0:38 Your browser does not support the audio element. Общество

С 1 августа работающим российским пенсионерам пересчитают выплаты. Согласно информации, максимальная сумма начисления составит около 370 рублей.

Фото: xxiveklnr.su

"Максимально начисляется из расчёта стоимости не более трёх пенсионных баллов, то есть приблизительно 360-370 рублей — в зависимости от года назначения пенсии", — сообщили в Центре финансовой грамотности НИФИ Минфина России.

По её словам, размер пенсий будет зависеть о прошлогодней зарплаты гражданина: чем она выше, тем больше "баллов", а значит, выплаты выше.

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