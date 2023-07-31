Пермьстат привёл данные о самых выгодных профессиях в регионе.
Средняя зарплата в Пермском крае составила 59,7 тыс. рублей.
Специалисты в области статистики опубликовали рейтинг самых высоокоплачиваемых профессий.
Ранее жителям Томска пообещали хорошие заработки в сферах авторемонта, строительства и логистики.
По информации properm.ru, выгоднее всего работать в сфере добычи полезных ископаемых. Далее следуют работники финансовой и страховой сферы. Хороший доход даёт научная и техническая сфера деятельности. Неплохо зарабатывают специалисты транспортировки и хранения, а также обрабатывающих производств. Далее следуют электрики, газовики, госслужащие и специалисты, обеспечивающие военную безопасность.
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