Названы самые восокооплачиваемые профессии в Пермском крае

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Пермьстат привёл данные о самых выгодных профессиях в регионе.

Фото: Официальный сайт ОАО Газпром

Средняя зарплата в Пермском крае составила 59,7 тыс. рублей.

Специалисты в области статистики опубликовали рейтинг самых высоокоплачиваемых профессий.

Ранее жителям Томска пообещали хорошие заработки в сферах авторемонта, строительства и логистики.

По информации properm.ru, выгоднее всего работать в сфере добычи полезных ископаемых. Далее следуют работники финансовой и страховой сферы. Хороший доход даёт научная и техническая сфера деятельности. Неплохо зарабатывают специалисты транспортировки и хранения, а также обрабатывающих производств. Далее следуют электрики, газовики, госслужащие и специалисты, обеспечивающие военную безопасность.

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