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Врач-диетолог: От веганства не всегда умирают

1:23
Общество

Блогер Жанна Самсонова скончалась от истощения, связанного с её практикой веганской диеты, включая сыроедение. СМИ отмечают, что она придерживалась такого питания в течение последних 5 лет, а в последние месяцы употребляла только соки, джекфрукты и дурианы, утверждая, что такая диета приведет к преображению её тела и ума.

Врач-диетолог: От веганства не всегда умирают
Фото: https://v-teme.com/kto-takaya-zhanna-samsonova-i-chto-s-ney-sluchilos/

Врач-диетолог Маргарита Королева, в беседе с Общественной Службой Новостей, признала, что веганская диета может быть полезной, однако таким вопросам следует подходить с осторожностью, учитывая индивидуальные особенности организма.

Если человек стремится быть здоровым и красивым, он должен теснее познакомиться с собственным организмом. Это требует компетентного подхода в сотрудничестве со специалистом, подчеркнула Королева.

Она также отметила важность обсуждения таких вопросов, поскольку смерть человека была вызвана строгими диетическими ограничениями. При выборе веганского питания или других диет, необходимо учитывать множество факторов и составить пошаговую программу для контролирования веса, чтобы не возникли проблемы со здоровьем. Это важно осуществлять под руководством специалиста, чтобы сбалансировать питание и поддерживать здоровье организма.

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Автор Артём Пермяков
Артём Пермяков — журналист, руководитель новостной службы Pravda.Ru.
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