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Зампред СПЧ считает массовую безотоцовщину наследием 90-х

1:29
Общество

Депутат Чернышов высказал озабоченность относительно "скрытой эпидемии безотцовщины" в России, утверждая, что среднестатистический отец в стране уделяет детям всего лишь немного больше получаса в день.

Зампред СПЧ считает массовую безотоцовщину наследием 90-х
Фото: pixabay.com

Ирина Киркора, директор авторского центра "Мир семьи" и заместитель председателя совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, рассказала на "Радио 1", что проблема безотцовщины зародилась в 90-е годы. Тогда, как она отмечает, отцы уделяли меньше внимания семье, так как были заняты преимущественно вопросами заработка.

Она пояснила, что такая модель поведения сформировалась из-за вынужденных обстоятельств. Семье приходилось бороться за выживание, поэтому отцы тратили большую часть времени на работу, чтобы обеспечить своих близких в сложных условиях 90-х годов. Однако сейчас мы сталкиваемся с ситуацией, когда многие родители не знают, как быть отцом не только в финансовом плане, но и в вопросах воспитания.

Ирина Киркора призвала поддерживать современные инициативы, направленные на развитие отцовства. Например, уделять внимание советам отцов и развивать родительские университеты - образовательные проекты, объединяющие педагогов, психологов и родителей, чтобы более эффективно решать вопросы воспитания, развития и образования детей.

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Автор Артём Пермяков
Артём Пермяков — журналист, руководитель новостной службы Pravda.Ru.
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