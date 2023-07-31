Психологи призывают запретить сайты знакомств: россиянок жалко

1:09 Your browser does not support the audio element. Общество

Tinder прекратил свою деятельность в России, и пользователи, ищущие вторую половинку, обратили свое внимание на приложение Mamba и аналогичные сервисы. Однако эксперты утверждают, что знакомства в сети могут привести к психологическим травмам, поэтому наилучшим решением будет запретить такие сайты и приложения.

Фото: Fotodom. ru

Психологи отмечают, что площадки для знакомств полны аферистами и другими людьми, чьи мотивы могут быть нечестными и эгоистичными.

По словам бизнес-коуча Алены Ходош, в онлайн-пространстве не всегда можно быть уверенным, с кем идет переписка, и фотографии могут существенно отличаться от реальности. Некоторые люди знакомятся с целью вымогательства денег или из низменных сексуальных интересов.

"Сайты знакомств следует запретить. Следует создать специальный комитет, включающий различных специалистов: психологов, представителей IT-индустрии и органов власти. Например, Роскомнадзор", - предложила Ходош в комментарии интернет-изданию "Подмосковье Сегодня".