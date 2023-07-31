До конца года московские строители восстановят 20 многоэтажек в Луганске

0:58 Your browser does not support the audio element. Общество

В 2023 году московские специалисты восстановят в общей сложности 20 многоквартирных домов в городе Луганске, который является частью Луганской Народной Республики (ЛНР). Начальник управления по восстановлению инженерной инфраструктуры Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства ЛНР Александр Киреев сообщил журналистам, что восстановительные работы уже завершены на 16 объектах в рамках шефской помощи.

Фото: https://wikimapia.org/13257769/ru/%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE-%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B3%D0%BE-%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BC

Восстанавливаемые здания были повреждены во время конфликта в регионе, и специалисты также уделяют особое внимание высотным зданиям со значительным физическим износом.

3 июня прошлого года мэр Москвы Сергей Собянин и глава администрации Луганска Манолис Пилавов подписали совместную декларацию, устанавливающую побратимские связи между столицами России и ЛНР.

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