Суд в Москве рассмотрит протокол против Beeline за демонстрацию изображений представителей ЛГБТ

Савеловский суд Москвы официально зарегистрировал административный протокол в отношении компании ПАО "Вымпелком", владеющей оператором связи и кинотеатром "Билайн".
Протокол составлен по части 2 статьи 6.12.2 Административного кодекса Российской Федерации, касающейся распространения среди несовершеннолетних информации, которая демонстрирует нетрадиционные сексуальные отношения или может повлиять на несовершеннолетних с целью изменения их пола. Согласно заявлению суда ТАСС, дата судебного заседания пока не назначена.
Согласно части 2 статьи 6.12.2, юридическое лицо может быть подвергнуто штрафу в размере до 4 миллионов рублей или административному приостановлению деятельности на срок до 90 суток.
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