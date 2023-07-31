В России планируют усложнить получение маткапитала

0:25 Your browser does not support the audio element. Общество

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности поддержала инициативу Либерально-демократической партии разъяснить, что материнский капитал "предназначен для женщин, которые официально являются гражданами России на момент родов".

Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Целью этой инициативы является устранение любых расхождений в законодательстве, касающихся права на выплату в зависимости от наличия гражданства.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.