В Татарстане отменили коронавирусные ограничения

1:06 Your browser does not support the audio element. Общество

Правительство Татарстана отменило ограничения и меры поддержки, введённые во время пандемии коронавируса. Это решение принято в связи с улучшением ситуации и переходом региона к восстановлению.

Фото: Ютуб

Постановление подписано премьер-министром республики Алексеем Песошиным. В связи с этим отменено более 80 приказов и распоряжений, в том числе "О мерах по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции в Республике Татарстан". В рамках этой меры вводились QR-коды, запреты на посещение религиозных учреждений, закрытие ночных клубов, обязательное ношение масок и др.

По мере улучшения ситуации власти постепенно снимали упомянутые ограничения, чтобы вернуть жителей к привычному ритму жизни. Отмена этих мер свидетельствует об уверенности правительства в положительной динамике борьбы с пандемией.

Тем не менее даже после отмены ограничений гражданам необходимо продолжать следовать медицинским рекомендациям и сохранять осторожность.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.