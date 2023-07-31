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В Татарстане отменили коронавирусные ограничения

1:06
Общество

Правительство Татарстана отменило ограничения и меры поддержки, введённые во время пандемии коронавируса. Это решение принято в связи с улучшением ситуации и переходом региона к восстановлению.

В Татарстане отменили коронавирусные ограничения
Фото: Ютуб

Постановление подписано премьер-министром республики Алексеем Песошиным. В связи с этим отменено более 80 приказов и распоряжений, в том числе "О мерах по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции в Республике Татарстан". В рамках этой меры вводились QR-коды, запреты на посещение религиозных учреждений, закрытие ночных клубов, обязательное ношение масок и др.

По мере улучшения ситуации власти постепенно снимали упомянутые ограничения, чтобы вернуть жителей к привычному ритму жизни. Отмена этих мер свидетельствует об уверенности правительства в положительной динамике борьбы с пандемией.

Тем не менее даже после отмены ограничений гражданам необходимо продолжать следовать медицинским рекомендациям и сохранять осторожность.

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Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент 2-го курса университета РГУ им. А.Н. Косыгина
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