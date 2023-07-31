В Удмуртии сократилось количество заключённых

0:49 Your browser does not support the audio element. Общество

В исправительных учреждениях Удмуртии за 2023 год существенно сократилось количество осуждённых.

Фото: pixabay.com

Начальник пресс-службы УФСИН по Удмуртской Республике Наталья Маркина рассказала, что заключённые в Республике Удмуртия стало меньше на 15%.

Ранее сообщалось, что в России до предела обострилась проблема нехватки кадров.

Маркина отметила, что суды всё чаще выносят приговоры, не предусматривающие реальное лишение свободы. Преступников, совершивших нетяжкие преступления, приговаривают, как правило, к исправительным или принудительным работам.

Как сообщает udm-info.ru, осуждённые работают в Ижевске, посёлке Каркалай Увинского района и в Сарапуле.

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