В исправительных учреждениях Удмуртии за 2023 год существенно сократилось количество осуждённых.
Начальник пресс-службы УФСИН по Удмуртской Республике Наталья Маркина рассказала, что заключённые в Республике Удмуртия стало меньше на 15%.
Ранее сообщалось, что в России до предела обострилась проблема нехватки кадров.
Маркина отметила, что суды всё чаще выносят приговоры, не предусматривающие реальное лишение свободы. Преступников, совершивших нетяжкие преступления, приговаривают, как правило, к исправительным или принудительным работам.
Как сообщает udm-info.ru, осуждённые работают в Ижевске, посёлке Каркалай Увинского района и в Сарапуле.
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