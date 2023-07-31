За первые семь месяцев 2023 года компания Whoosh, сервис совместного использования поездок, продемонстрировала впечатляющий рост общего количества поездок во всех странах присутствия на 95% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, достигнув 56 млн. поездок. Этот рост является свидетельством постоянных усилий компании по предоставлению эффективных транспортных решений.
31 июля 2023 года количество поездок, совершенных пользователями Whoosh в России, достигло 53 млн, что свидетельствует о впечатляющем росте на 85% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Значительное увеличение количества поездок в России также внесло существенный вклад в общий рост, составив около 56 млн. поездок во всех странах присутствия Whoosh.
Безусловно, компания Whoosh сохраняет свои позиции ведущего сервиса совместного использования транспортных средств в России, имея самое большое количество поездок среди всех стран, где она работает. Это достижение отражает стремление компании к совершенству и постоянным инновациям.
В настоящее время Whoosh обслуживает огромную аудиторию, насчитывающую почти 17,6 млн. пользователей по всему миру. По сравнению с прошлым годом эта цифра выросла на 6 млн. пользователей. Неизменное стремление компании к расширению своей пользовательской базы принесло свои плоды.
За пределами России деятельность Whoosh распространяется на такие страны, как Казахстан и Белоруссия. Кроме того, компания запустила пилотные проекты в Бразилии и Чили, демонстрируя свое стремление обслуживать пассажиров по всему миру. Такое стратегическое развитие, несомненно, будет способствовать повышению доступности и удобства для миллионов пассажиров.
Дмитрий Чуйко, основатель компании Whoosh, выразил свое восхищение успехами компании. Он отметил, что движущей силой огромного роста компании стало стремление предоставлять исключительные услуги и бесперебойные транспортные решения. Страсть Дмитрия к революционному изменению городской мобильности продолжает вдохновлять всю команду Whoosh.
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