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Число поездок в Whoosh за семь месяцев выросло на 95%

2:58
Общество

За первые семь месяцев 2023 года компания Whoosh, сервис совместного использования поездок, продемонстрировала впечатляющий рост общего количества поездок во всех странах присутствия на 95% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, достигнув 56 млн. поездок. Этот рост является свидетельством постоянных усилий компании по предоставлению эффективных транспортных решений.

Число поездок в Whoosh за семь месяцев выросло на 95%
Фото: truesharing. ru/wp-content/uploads/2020/07/IMG_2493-1.jpg

Высокий рост в России — на 85% в 2023 году

31 июля 2023 года количество поездок, совершенных пользователями Whoosh в России, достигло 53 млн, что свидетельствует о впечатляющем росте на 85% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Значительное увеличение количества поездок в России также внесло существенный вклад в общий рост, составив около 56 млн. поездок во всех странах присутствия Whoosh.

Доминирующее положение компании Whoosh в России остается неоспоримым

Безусловно, компания Whoosh сохраняет свои позиции ведущего сервиса совместного использования транспортных средств в России, имея самое большое количество поездок среди всех стран, где она работает. Это достижение отражает стремление компании к совершенству и постоянным инновациям.

Глобальная аудитория, насчитывающая почти 17,6 млн. пользователей

В настоящее время Whoosh обслуживает огромную аудиторию, насчитывающую почти 17,6 млн. пользователей по всему миру. По сравнению с прошлым годом эта цифра выросла на 6 млн. пользователей. Неизменное стремление компании к расширению своей пользовательской базы принесло свои плоды.

Расширяя горизонты — от России до Казахстана, Беларуси, Бразилии и Чили

За пределами России деятельность Whoosh распространяется на такие страны, как Казахстан и Белоруссия. Кроме того, компания запустила пилотные проекты в Бразилии и Чили, демонстрируя свое стремление обслуживать пассажиров по всему миру. Такое стратегическое развитие, несомненно, будет способствовать повышению доступности и удобства для миллионов пассажиров.

Завет успеха — Дмитрий Чуйко, основатель компании Whoosh

Дмитрий Чуйко, основатель компании Whoosh, выразил свое восхищение успехами компании. Он отметил, что движущей силой огромного роста компании стало стремление предоставлять исключительные услуги и бесперебойные транспортные решения. Страсть Дмитрия к революционному изменению городской мобильности продолжает вдохновлять всю команду Whoosh. 

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Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент 2-го курса НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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