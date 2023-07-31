Психолог Долгов: нельзя сохранять брак только ради детей

1:17 Your browser does not support the audio element. Общество

Родители, у которых пошёл разлад в семье, пытают оттянуть вопрос развода, объясняя это наличием детей, однако это только наносит вред маленькому человеку, заявил Клинический психолог, гипнолог, НЛП-мастер, кандидат медицинских наук Денис Долгов. Особенно подобное поведение присуще женщинам.

Фото: Fotodom.ru/DP

По словам эксперта, женщина оттягивает момент развода, ссылаясь на то, что лишит ребёнка отца, а общество, как ни странно, её в этом поддерживает.

"Терпит невыносимые в своей деструктивности отношения ради детей. При этом такой "терпила", создаёт себе ореол жертвенности", — пояснил психолог в беседе с порталом "Доктор Питер".

Однако на практике дело обстоит иначе. Ребёнок считывает эмоции и психологическую атмосферу в доме, и переживает не меньше родителей. Кроме того, он строит модель семьи на основе, что у него перед глазами.

"Даже скрываемое напряжение, холодность и отчуждённость, отсутствие любви и тепла действуют на детскую психику разрушительно", — объяснил эксперт.

По словам психолога, лучше развестись без скандалов, чем пытаться сохранить уже разрушенные отношения.

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