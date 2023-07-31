Родители, у которых пошёл разлад в семье, пытают оттянуть вопрос развода, объясняя это наличием детей, однако это только наносит вред маленькому человеку, заявил Клинический психолог, гипнолог, НЛП-мастер, кандидат медицинских наук Денис Долгов. Особенно подобное поведение присуще женщинам.
По словам эксперта, женщина оттягивает момент развода, ссылаясь на то, что лишит ребёнка отца, а общество, как ни странно, её в этом поддерживает.
"Терпит невыносимые в своей деструктивности отношения ради детей. При этом такой "терпила", создаёт себе ореол жертвенности", — пояснил психолог в беседе с порталом "Доктор Питер".
Однако на практике дело обстоит иначе. Ребёнок считывает эмоции и психологическую атмосферу в доме, и переживает не меньше родителей. Кроме того, он строит модель семьи на основе, что у него перед глазами.
"Даже скрываемое напряжение, холодность и отчуждённость, отсутствие любви и тепла действуют на детскую психику разрушительно", — объяснил эксперт.
По словам психолога, лучше развестись без скандалов, чем пытаться сохранить уже разрушенные отношения.
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