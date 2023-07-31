РИА Новости: в Россию пришла эпидемия "скрытой безотцовщины"

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Среднестатистический отец в России уделяет своим детям всего 35 минут в день, что становится уже эпидемией "скрытой безотцовщины" заявил вице-спикер Госдумы РФ от ЛДПР Борис Чернышов.

Фото: pixabay.com

По словам спикера ГД, его команда провела масштабное статистическое исследование, которое показало "удручающие" результаты.

"Мы можем констатировать эпидемию скрытой безотцовщины в России. Папа как бы есть, но папы нет. Но ведь папа должен быть путеводителем по этому сложному миру, защитником и просто — лучшим другом!" — заявил Чернышов РИА Новости.

Так, по его словам, мужчины в Москве уделяют своим детям только 35 минут в день. 18 процентов могут "выделить" отпрыскам только 15 минут. 23 процента и вовсе заявили, что не знают, как проводить время с детьми и организовывать общий досуг.

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