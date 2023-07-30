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Садальского возмутило ущемление прав мужчин в России

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Общество

Станислав Садальский считает, что в российском обществе жестоко относятся к мужчинам.

Садальского возмутило ущемление прав мужчин в России
Фото: vashgorod.ru

Звезда фильма "Место встречи изменить нельзя" заступился за российских мужчин, на которых, по его словам, "льют грязь". Артист не понимает, почему в обществе все становятся на сторону женщины.

Садальский считает несправедливым то, что бывшие жёны запрещают мужчинам видеться с детьми.

"Когда, наконец, станут защищать права мужчин, права отцов, и бывших мужей от бывших жён", — написал актёр в своём Telegram-канале.

Заслуженный артист РСФСР отметил, что за приятными манерами может скрываться "способная на всё истеричка".

Он убеждён, что использовать детей в качестве инструмента мести низко.

Ранее Станислав Садальский высказался о помощи России странам Африки.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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