Атака украинских беспилотников на московский международный деловой центр "Москва-Сити" стала напоминанием российской буржуазии, что их страна ведёт боевые действия.
"Нацисты считают даже их — этот космополитический офисный планктон — своим врагом", — заявил философ Александр Дугин в своём Telegram-канале.
Он предложил составить из обитателей делового центра новую бригаду штурмовиков, а "дорогостоящих дам" отправить на передовую в качестве медсестёр.
"Как минимум, начинайте в "Москва-Сити" плести сети и носилки, закупать аптечки и коптеры — как вся остальная страна. Добро пожаловать на войну, брокер, менеджер, маклер и финансист", — добавил политолог.
Ранее эксперт призвал считать атаку беспилотников нападением на федеральные министерства России.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
В "войну чипов" между США и Китаем неожиданно оказалась втянутой Европа.