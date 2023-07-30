Философ Дугин: менеджерам и финансистам из "Москва-сити" пора закупать аптечки и коптеры

0:52 Your browser does not support the audio element. Общество

Атака украинских беспилотников на московский международный деловой центр "Москва-Сити" стала напоминанием российской буржуазии, что их страна ведёт боевые действия.

Фото: wikimedia.com

"Нацисты считают даже их — этот космополитический офисный планктон — своим врагом", — заявил философ Александр Дугин в своём Telegram-канале.

Он предложил составить из обитателей делового центра новую бригаду штурмовиков, а "дорогостоящих дам" отправить на передовую в качестве медсестёр.

"Как минимум, начинайте в "Москва-Сити" плести сети и носилки, закупать аптечки и коптеры — как вся остальная страна. Добро пожаловать на войну, брокер, менеджер, маклер и финансист", — добавил политолог.

Ранее эксперт призвал считать атаку беспилотников нападением на федеральные министерства России.

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