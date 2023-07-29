Астролог Шустина перечислила знаки зодиака, которым можно рассчитывать на удачу в августе

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По прогнозам астролога Евгении Шустиной, на сопутствие удачи в течение августа 2023 года могут рассчитывать Стрельцы, Овны и Львы.

Фото: знаки-зодиаков.рф

Материальные блага ожидают в последнем месяце текущего года Овнов. Результаты принесёт серьёзная работа, проделанная с начала года. Свои плоды принесут лидерские качества этого знака зодиака, а также характерные для него старания и упорство, сообщает сайт Москва 24.

Шустина сообщила, что позитивные изменения в сфере финансов и карьерном росте ожидают в августе Львов. Однако, астролог рекомендует им не забывать о том, что сам по себе успех не придёт никогда: требуется активная и настойчивая работа над ранее начатыми проектами.

Огромные перспективы для профессионального роста и саморазвития откроются в предстоящем месяце перед Стрельцами. По словам астролога, смелость и амбиции вовсе не зря сопровождали их в течение последних нескольких месяцев.

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