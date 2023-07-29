Таролог Саона назвала худших мужей по знакам зодиака

Таролог Саона перечислила три знака зодиака, с которыми трудно выстраивать долгосрочные брачные союзы.

Фото: phonoteka.org

Первый — Стрелец. По словам Саоны, этот знак зодиака известен невероятным стремлением к свободе и независимостью. Мужчину, рождённого под знаком Стрельца, просто невозможно приручить — в семейной жизни он крайне сложен. Особенно трудно Стрельцы ладят с такими домашними знаками как Рак, нуждающимися в уюте и стабильности.

Второй — Весы. Этот мужчина — романтик, обладающий способностью к созданию великолепной атмосферы во взаимоотношениях. Ценит баланс и всегда стремится к взаимопониманию, а потому считается отличным дипломатом и партнёром. Между тем, для Весов характерна излишняя эгоистичность. Кроме того, им остро необходимо личное пространство, то есть свобода.

Третий — Девы. Для этого трудолюбивого мужчины крайне важно достичь всех карьерных целей. Он не особо спешит вступать в отношения и очень ценит в них предсказуемость. На компромисс Дева идёт с огромным трудом. Женщине, переставшей соответствовать стандартам мужчины, родившегося под знаком Девы, можно не надеяться на крепкий долгосрочный союз, пишет "Вечерняя Москва".

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