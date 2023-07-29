В случае недостаточного стажа работ российские граждане могут лишиться права на получение пенсии по старости. Об этом сообщил декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов в интервью агентству "Прайм".
Социальный фонд России имеет право отказать в начислении пенсии, если какие-либо показатели, включая пенсионные баллы, окажутся слишком низкими. Для того чтобы получить денежную выплату по старости, необходимо иметь минимум 14 лет стажа и 28,5 пенсионных баллов. Если какого-то из этих критериев не хватает, человеку придётся продолжать работать до тех пор, пока требования не будут выполнены.
Тем не менее Виноградов отметил, что ситуацию можно исправить, дополнительно "докупив" баллы и стаж. Для этого необходимо внести в Фонд взносы за недостающее количество лет. Правда приобрести можно не более семи лет стажа.
"Уплата годового минимума страховых пенсионных взносов прибавляет год к страховому стажу. При этом докупить можно только половину страхового стажа", — отметил Виноградов.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Он инициативно вступил в контакт с украинскими боевиками.