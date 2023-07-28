Российские студенты стали меньше искать работу, предпочитая образование

В последнее время среди российских студентов во время летних каникул наблюдается интересная тенденция. Вместо того чтобы активно искать подработку, как это было раньше, все большее число студентов отдают предпочтение дополнительному онлайн-обучению.

Фото: Lev Vlasov/Keystone Press Agency

Согласно комплексному анализу, проведенному специалистами Yota, такое изменение поведения отмечается среди абонентов в возрасте от 16 до 22 лет.

Переход на онлайн-обучение

Во время летних каникул многие российские студенты переключили свое внимание с поиска традиционной подработки на получение образования в Интернете. Заметен резкий рост посещаемости сайтов, предлагающих онлайн-курсы: по сравнению с прошлым годом общее число посещений сайтов увеличилось на 9%.

Региональная перспектива

Городами, в которых наблюдается наибольшая активность на сайтах по поиску работы, являются Москва и Санкт-Петербург. Интересно отметить, что в пятерку регионов с наибольшей посещаемостью сайтов по поиску работы также входят Башкортостан, Новосибирская область и Татарстан.

Гендерная динамика

Исследование также выявило интригующие гендерные различия в этой тенденции. Несмотря на то, что и юноши, и девушки изучают возможности трудоустройства во время летних каникул, девушки более целенаправленно подходят к процессу поиска. В среднем они тратят на просмотр различных вакансий на 8% больше времени, чем их коллеги-мужчины. Такое стремление найти подходящую работу может свидетельствовать о более вдумчивом подходе студенток к выбору профессии.

Однако, несмотря на гендерное неравенство в поиске работы, общее снижение посещаемости сайтов с вакансиями по сравнению с предыдущим годом составило 8%. Это говорит о том, что в настоящее время студенты диверсифицируют свои приоритеты и изучают другие возможности, помимо традиционной летней занятости.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Дополнительное образование России: тенденции и направления развития