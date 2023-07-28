Прибыль Медицинского центра Елены Малышевой сократилась почти в три раза.

Телеведущая и врач Елена Малышева в прошлом году смогла неплохо заработать в своем частном медицинском центре.

Фото: radiokp.ru

По данным сервиса Checco, прибыль ООО "Медицинский центр Елены Малышевой" составила 6,7 млн рублей, но в 2021 году компания заработала 23,2 млн рублей.

Выручка компании оценивается в 324 миллиона рублей, и здесь также было зафиксировано падение на 16 процентов, но не столь резкое. Размер активов сократился с 38,4 до 24,8 млн рублей.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.