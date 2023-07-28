Юрист Соловьёв рассказал, как поступить при нахождении денег на улице

1:16 Your browser does not support the audio element. Общество

Заслуженный юрист России Иван Соловьёв прокомментировал случай в Москве, когда мужчина нашёл на улице конверт с 1 миллионом рублей, и успел потратить из него 400 тысяч на свои нужды, прежде чем его задержала полиция. Теперь нашедшего обвиняют в краже и могут посадить в тюрьму на срок до 10 лет.

Фото: grozny-inform.ru

Юрист объяснил в беседе с Общественной Службой Новостей, что присвоение найденных наличных денег или банковской карты незаконно, это приравнивается к краже.

"Эта ситуация тождественна тому, что человек находит на улице чужую кредитную карту. Деньги и там, и там. Только здесь наличные. Вменяется кража. Что касается наличных денег, то это такое же имущество, которое принадлежит другому человеку. Найдя эти деньги, нельзя говорить, что они бесхозные, и присваивать их себе", — сказал Соловьёв.

Если человек нашёл банковскую карту, ему нужно постараться как можно быстрее отнести её или в отделение банка, или в полицию.

В случае нахождения наличных, их требуется отнести в ближайшее отделение МВД. Если же будет потрачена даже часть найденной суммы, это будет считаться кражей, добавил эксперт.

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