Минюст исключило "Зону права" из реестра иностранных агентов

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Министерство юстиции РФ исключило правозащитную организацию "Зона права" из реестра иностранных агентов. Согласно реестру, организация была исключена 21 июля.

Фото: Fotodom. ru

Включение в реестр иностранных агентов

Еще в сентябре 2021 года "Зона права" была официально признана российскими властями иностранным агентом. В связи с этим на организацию были наложены определенные юридические обязательства и ограничения, в результате чего она стала подвергаться повышенному контролю и требованиям к отчетности.

Исключение из реестра

Однако с 21 июля "Зона права" была исключена из реестра иностранных агентов. Это означает, что организация больше не считается иностранным агентом в соответствии с российским законодательством. Следовательно, она освобождается от связанного с этим бремени соблюдения требований и отчетности.

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