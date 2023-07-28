Военнообязанных граждан РФ будут извещать о повестках в военкомат уведомлениями на портале госуслуг

0:48 Your browser does not support the audio element. Общество

Военнообязанных граждан РФ будут извещать о повестках в военкомат уведомлениями на портале госуслуг.

Фото: Pravda.Ru

Внесены изменения в порядок направления повесток о призыве на военную службу для российских военнообязанных. По новому решению правительства, повестки будут направляться тремя различными способами: через электронную почту, вручаться лично в бумажном виде или отправляться по почте заказным письмом. Дополнительно о направлении повесток граждане будут оповещаться через личный кабинет на портале госуслуг. Об этом сообщила пресс-служба кабинета министров.

Целью внесённых изменений является обеспечение удобства и доступности процедуры призыва на военную службу для граждан.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.