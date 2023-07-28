Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Продолжение скандала Славы и Тимура Хайдарова: Стало известно, из-за чего у певицы могли возникнуть осложнения после операции на грудь
Футболисты из стран БРИКС могут перестать быть легионерами в России
Нанесён мощный ракетный удар по центру Днепропетровска
Super.ru: алкоголь стал причиной осложнений после операции у певицы Славы
Песков: Украина продолжает излюбленную практику нанесения ударов по населённым пунктам
Наташа Королева рассказала о решении проблемы с украинскими родственниками из-за СВО
Повестки о призыве на военную службу граждан РФ будут размещаться в электронном реестре
Врач назвала напиток, который гораздо лучше чая
Из-за штурмового предупреждения на Кубани введен запрет на купание

Граждан РФ смогут ставить на воинский учёт без их личного присутствия

0:57
Общество

Правительство Российской Федерации приняло решение об упрощении процедуры постановки граждан на воинский учёт и снятию с него. Согласно утверждённым поправкам, данная операция больше не требует личной явки в военкомат. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу кабинета министров.

Граждан РФ смогут ставить на воинский учёт без их личного присутствия
Фото: t.me/newsfrol

Теперь граждане могут быть поставлены на воинский учёт или сняты с него без необходимости лично являться в военкомат. Это станет возможным благодаря использованию информационных технологий и государственных информационных систем.

Согласно новому порядку, снятие с воинского учёта и внесение соответствующих изменений в документы будут осуществляться путём внесения в реестр воинского учёта сведений о российских гражданах, содержащихся в государственных информационных системах. Это упростит процедуру и сделает её более эффективной и быстрой.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Юлиана Смирнова
Юлиана Смирнова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Популярное
Сотрудники ФСБ задержали в Орловской области мужчину, который хотел вступить в ряды ВСУ

Он инициативно вступил в контакт с украинскими боевиками.

В Орловской области задержали мужчину, который планировал вступить в ряды ВСУ
РИАН: лучших следователей отправили под Пермь после смерти 15-летней школьницы
Успела назвать имена: жуткое убийство под Пермью расследуют лучшие сотрудники СК
Киев запретил своим же артистам исполнять песни
Женщина избила мужчину и его подругу на пляже
Fox News опубликовал реальные слова лидеров США об Украине и Крыме Олег Володин Опрос: Киев должен снова стать русским городом Виктор Пахомов ВСУ приступили к следующей фазе контрнаступления. К чему готовиться России? Петр Ермилин
Надо подавить желание сопротивляться: ВКС РФ стали бить по ВСУ днём
Гранаты под грядками: тайник со снарядами нашли на даче пенсионерки в Воронеже
Швейцарец рассказал о беспределе украинских беженцев
Швейцарец рассказал о беспределе украинских беженцев
Последние материалы
Super.ru: алкоголь стал причиной осложнений после операции у певицы Славы
Что делать при аллергическом отёке Квинке
Песков: Украина продолжает излюбленную практику нанесения ударов по населённым пунктам
Наташа Королева рассказала о решении проблемы с украинскими родственниками из-за СВО
Повестки о призыве на военную службу граждан РФ будут размещаться в электронном реестре
Врач назвала напиток, который гораздо лучше чая
Из-за штурмового предупреждения на Кубани введен запрет на купание
Военнообязанных граждан РФ будут извещать о повестках в военкомат уведомлениями на портале госуслуг
В минпромторге объяснили, как санкции Японии повлияют на рынок РФ
В Москве мужчина нашёл на улице 1 млн рублей и был обвинен в краже
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников