Граждан РФ смогут ставить на воинский учёт без их личного присутствия

0:57 Your browser does not support the audio element. Общество

Правительство Российской Федерации приняло решение об упрощении процедуры постановки граждан на воинский учёт и снятию с него. Согласно утверждённым поправкам, данная операция больше не требует личной явки в военкомат. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу кабинета министров.

Фото: t.me/newsfrol

Теперь граждане могут быть поставлены на воинский учёт или сняты с него без необходимости лично являться в военкомат. Это станет возможным благодаря использованию информационных технологий и государственных информационных систем.

Согласно новому порядку, снятие с воинского учёта и внесение соответствующих изменений в документы будут осуществляться путём внесения в реестр воинского учёта сведений о российских гражданах, содержащихся в государственных информационных системах. Это упростит процедуру и сделает её более эффективной и быстрой.

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