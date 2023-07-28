Ирина Винер опровергла слухи о разводе с Алишером Усмановым

1:30 Your browser does not support the audio element. Общество

В недавнем интервью ТАСС Ирина Винер, президент Всероссийской федерации художественной гимнастики и главный тренер национальной сборной, высказалась по поводу слухов, связанных с ее разводом с Алишером Усмановым. Она категорически заявила, что развод был реальным, а не стратегическим маневром для обхода санкций.

Фото: eg.ru

Ирина Винер опровергает слухи

В ответ на спекуляции вокруг ее развода Ирина Винер решительно опровергла эти предположения, заявив:

"Мы расстались по-настоящему, хотя многие считают, что это была хитрая уловка, чтобы обойти санкции. Нет, это не так".

Развод Винер и Усманова был оформлен 6 июля прошлого года и ознаменовал собой окончание их 30-летнего брака.

Развод и санкции

Новость о разводе супругов породила предположения о том, что это могло быть продуманным шагом, призванным защитить Алишера Усманова от санкционного бремени. Некоторые считали, что пара рассталась на бумаге, но продолжала поддерживать отношения тайно. Однако заявление Ирины Винер однозначно опровергает эти предположения и ставит точку в этих слухах.

Решение Ирины Винер и Алишера Усманова расстаться после трех десятилетий брака было глубоко личным. Хотя время их развода совпало с введением санкций, важно понимать, что эти два события не были связаны стратегически.

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