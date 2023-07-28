Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Super.ru: алкоголь стал причиной осложнений после операции у певицы Славы
Песков: Украина продолжает излюбленную практику нанесения ударов по населённым пунктам
Наташа Королева рассказала о решении проблемы с украинскими родственниками из-за СВО
Повестки о призыве на военную службу граждан РФ будут размещаться в электронном реестре
Врач назвала напиток, который гораздо лучше чая
Из-за штурмового предупреждения на Кубани введен запрет на купание
Военнообязанных граждан РФ будут извещать о повестках в военкомат уведомлениями на портале госуслуг
В минпромторге объяснили, как санкции Японии повлияют на рынок РФ
В Москве мужчина нашёл на улице 1 млн рублей и был обвинен в краже

Ирина Винер опровергла слухи о разводе с Алишером Усмановым

1:30
Общество

В недавнем интервью ТАСС Ирина Винер, президент Всероссийской федерации художественной гимнастики и главный тренер национальной сборной, высказалась по поводу слухов, связанных с ее разводом с Алишером Усмановым. Она категорически заявила, что развод был реальным, а не стратегическим маневром для обхода санкций.

Ирина Винер опровергла слухи о разводе с Алишером Усмановым
Фото: eg.ru

Ирина Винер опровергает слухи

В ответ на спекуляции вокруг ее развода Ирина Винер решительно опровергла эти предположения, заявив:

"Мы расстались по-настоящему, хотя многие считают, что это была хитрая уловка, чтобы обойти санкции. Нет, это не так".

Развод Винер и Усманова был оформлен 6 июля прошлого года и ознаменовал собой окончание их 30-летнего брака.

Развод и санкции

Новость о разводе супругов породила предположения о том, что это могло быть продуманным шагом, призванным защитить Алишера Усманова от санкционного бремени. Некоторые считали, что пара рассталась на бумаге, но продолжала поддерживать отношения тайно. Однако заявление Ирины Винер однозначно опровергает эти предположения и ставит точку в этих слухах.

Решение Ирины Винер и Алишера Усманова расстаться после трех десятилетий брака было глубоко личным. Хотя время их развода совпало с введением санкций, важно понимать, что эти два события не были связаны стратегически.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

«Я уже много лет судорожно ищу себе замену» / Ирина Винер // Легенда
Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Популярное
Сотрудники ФСБ задержали в Орловской области мужчину, который хотел вступить в ряды ВСУ

Он инициативно вступил в контакт с украинскими боевиками.

В Орловской области задержали мужчину, который планировал вступить в ряды ВСУ
РИАН: лучших следователей отправили под Пермь после смерти 15-летней школьницы
Успела назвать имена: жуткое убийство под Пермью расследуют лучшие сотрудники СК
Киев запретил своим же артистам исполнять песни
Женщина избила мужчину и его подругу на пляже
Fox News опубликовал реальные слова лидеров США об Украине и Крыме Олег Володин Опрос: Киев должен снова стать русским городом Виктор Пахомов ВСУ приступили к следующей фазе контрнаступления. К чему готовиться России? Петр Ермилин
Надо подавить желание сопротивляться: ВКС РФ стали бить по ВСУ днём
Гранаты под грядками: тайник со снарядами нашли на даче пенсионерки в Воронеже
Швейцарец рассказал о беспределе украинских беженцев
Швейцарец рассказал о беспределе украинских беженцев
Последние материалы
Super.ru: алкоголь стал причиной осложнений после операции у певицы Славы
Что делать при аллергическом отёке Квинке
Песков: Украина продолжает излюбленную практику нанесения ударов по населённым пунктам
Наташа Королева рассказала о решении проблемы с украинскими родственниками из-за СВО
Повестки о призыве на военную службу граждан РФ будут размещаться в электронном реестре
Врач назвала напиток, который гораздо лучше чая
Из-за штурмового предупреждения на Кубани введен запрет на купание
Военнообязанных граждан РФ будут извещать о повестках в военкомат уведомлениями на портале госуслуг
В минпромторге объяснили, как санкции Японии повлияют на рынок РФ
В Москве мужчина нашёл на улице 1 млн рублей и был обвинен в краже
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников