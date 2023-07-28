Захарова: агрессия украинцев объясняется желанием сделать Путина президентом

0:43 Your browser does not support the audio element. Общество

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова уверена, что за ненавистью украинцев стоит стремление поставить Владимира Путина во главе Украины.

Фото: mk.ru

Дипломат заверила, что жители Украины мечтают о таком лидере страны, как Владимир Путин — решительном, открытом, знающем. Его, по мнению Захаровой, они противоставляют президенту, присланному из Вашингтона.

"Они ненавидят, внешне ненавидят и очень агрессивны в отношении Путина ровно потому, что они хотели бы, чтобы Путин был у них президентом", — объяснила представитель МИД РФ.

Ранее Мария Захарова рассказала об угрозах Запада странам Африки за сотрудничество с РФ.

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