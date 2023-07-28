В России численность амурских тигров превысила 750 особей

2:49 Your browser does not support the audio element. Общество

Популяция амурских тигров в России превысила 750 особей, включая детенышей. Об этом знаменательном событии было объявлено на пресс-конференции, посвященной Международному дню тигра, который отмечается 29 июля. Радостной новостью поделились Сергей Арамилев, генеральный директор центра "Амурский тигр", и Амирхан Амирханов, советник руководителя Росприроднадзора, руководитель рабочей группы по проведению комплексной переписи амурских тигров в 2021–2022 годах.

Фото: Pravda.Ru

За последнее десятилетие удалось добиться эффективного управления и регулирования численности тигра. По состоянию на март этого года в стране обитало не менее 750 амурских тигров, включая их детенышей, как отметил Арамилев. По словам Амирханова, в 2005 году численность тигра оценивалась примерно в 450-500 особей, а в 2015 году она увеличилась примерно до 600 особей.

Генеральный директор центра "Амурский тигр" с гордостью заявил, что за 10 лет была создана устойчивая система охраны дикой природы. Россия стала мировым лидером по реинтродукции животных, в том числе хищников, которые в определенных условиях могут представлять опасность, и даже животных, восстанавливающихся после огнестрельных ранений, после сложных операций. В частности, 18 тигров были успешно реинтродуцированы в естественную среду обитания. Популяция тигров была восстановлена в Еврейской автономной области, где тигры исчезли в конце 1970-х годов и не появлялись до 2012 года. Кроме того, тигры прижились в Амурской области, а одна тигрица дала потомство.

Недавно исполнилось 75 лет со дня принятия первого нормативного правового акта, запретившего охоту на амурских тигров. Этот документ — решение исполнительного комитета Хабаровского краевого Совета депутатов трудящихся № 355 — был издан 14 июня 1948 года. Первоначально запрет распространялся только на территорию Хабаровского края, но впоследствии его действие распространилось на Приморский край, а затем и на все остальные регионы, входящие в ареал обитания тигра.

Оригинал документа хранится в Государственном архиве Хабаровского края. Он стал первым в мире запретом на охоту на тигра, опередив индийский запрет на охоту на тигра, который был введен только в 1971 году.

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