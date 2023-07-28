В Африке российское оружие сравнили с водой при пожаре

0:53 Your browser does not support the audio element. Общество

Министр обороны Буркина-Фасо Кассем Кулибали сравнил поставки оружия из России с водой, используемой при тушении пожаров. Глава оборонного ведомства страны отказался сообщить, какие именно виды вооружений Буркина-Фасо обсуждает с Россией, посчитав нецелесообразным раскрывать такие вопросы общественности.

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Министр также подчеркнул крайнюю необходимость внешней поддержки, когда безопасность страны находится под угрозой. Он сравнил ситуацию с домом, охваченным пламенем, и сказал, что в этом случае требуется помощь в тушении пожара — в данном случае помощь в виде поставок предметов первой необходимости, например, воды.

Заявление министра связано с форумом "Россия-Африка". Он 27-28 июля проходит в Петербурге.

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