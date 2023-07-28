В беседе с корреспондентом RT Константином Придыбайло генеральный директор ТАСС Андрей Кондрашов подчеркнул исключительную актуальность присутствия российских СМИ в Африке. По его мнению, это присутствие будет способствовать прямому обмену информацией.
"Это абсолютно необходимо, потому что сегодня мы общаемся с африканцами при посредничестве глобальных западных медиагигантов", — отметил он.
По мнению Кондрашова, Запад интерпретирует Африку для россиян, как и африканцев — для России, в соответствии со своими интересами. Он подчеркнул, что Россия и Африка должны общаться друг с другом напрямую, без посредников. Для этого он предлагает создать африканские бюро в России и российские бюро в Африке.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила значимость присутствия RT на африканском континенте, подчеркнув его важность для всего мира.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Он инициативно вступил в контакт с украинскими боевиками.