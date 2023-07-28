В сентябре в Луганске откроется сервисный центр "Камаза"

0:45 Your browser does not support the audio element. Общество

В первой половине сентября в Луганске откроется сервисный центр "КАМАЗ". Об этом событии официально сообщило правительство республики через свой телеграм-канал. Начнет работу "Технический центр ООО "Луганский автоцентр "Камаз", который будет осуществлять гарантийное, послегарантийное и сервисное обслуживание автомобильной техники "Камаз".

Фото: ya.ru

21 июля глава Министерства промышленности и торговли Луганской Народной Республики Тимур Саматов сообщил ТАСС, что в рамках подготовки к торжественному открытию сервисного центра "КАМАЗ" в Луганске компания-инвестор направила более 160 млн рублей на реконструкцию помещений.

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