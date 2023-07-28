Матвиенко "поставила двойку" замглавы Минфина за неподготовленность к заседанию СФ

3:04 Your browser does not support the audio element. Общество

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко потребовала от заместителя министра финансов Алексея Лаврова приходить на заседания верхней палаты в полной готовности. Это требование прозвучало после того, как он не смог ответить на вопрос сенатора о потерях бюджета от освобождения туроператоров от налога на добавленную стоимость (НДС) на продаваемые путевки.

Фото: Federation Council of Russia/via Globallookpress.com

В ходе обсуждения закона об освобождении туроператоров по внутреннему и въездному туризму от НДС при продаже турпакетов первый заместитель председателя Комитета по конституционному законодательству и государственному строительству Владимир Полетаев задал вопрос официальному представителю правительства по данному вопросу заместителю министра финансов Алексею Лаврову. Вопрос касался предполагаемых потерь доходов бюджета в связи с реализацией данного решения.

"На данный момент мы не можем назвать точную цифру, но мы будем отслеживать и докладывать об исполнении бюджета по мере того, как это будет происходить", - заявил Лавров.

Вновь взяв слово, Полетаев сообщил, что всего в России насчитывается 2068 юридических лиц, осуществляющих деятельность в качестве туроператоров, в том числе 300 индивидуальных предпринимателей, и только 89 туроператоров облагаются НДС.

"Потери за прошлый год составили 381 млн. рублей", - уточнил сенатор, подчеркнув, что последствия принятия закона будут не столь существенными.

Обращаясь к Лаврову, Матвиенко подчеркнула необходимость подготовки к визитам в Совет Федерации.

"Как заместитель министра, вы являетесь представителем правительства по этому вопросу. Почему вы приехали неподготовленным? Это недопустимо, это неправильно. Мы это отмечаем. Как ставят двойку за невыполненное домашнее задание, так и мы сегодня ставим двойку Вам", - заявила она.

Спикер Совета Федерации подчеркнула, что министерство должно более точно прогнозировать возможные потери доходов, иначе бюджетное планирование будет затруднено.

В ответ Лавров сообщил, что сумма выпадающих доходов оценивается "в несколько миллиардов рублей". Матвиенко легкомысленно заметила, что для Лаврова несколько миллиардов рублей - это, может быть, всего лишь чашка кофе, а для сенаторов, когда они пытаются выделить 100 млн. на детскую поликлинику или больницу, это значительная сумма.

Поскольку Лавров не смог представить позицию правительства, председатель верхней палаты в шутку заметила, что сенатор Полетаев, возможно, подходит на должность заместителя министра финансов, "потому что он лучше владеет ситуацией".

"Пожалуйста, в будущем приходите подготовленными и имейте всю информацию под рукой. Сенаторы имеют право и обязаны задавать любые вопросы", - добавила Матвиенко.

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