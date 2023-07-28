В России увеличились компенсация от авиакомпаний за задержку рейса

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Совет Федерации одобрил новый закон, направленный на значительное увеличение штрафов для авиакомпаний в случае задержки рейсов. Утверждённые штрафы увеличены с 25 рублей до 100 рублей в час на одного пассажира. Закон также касается улучшения условий эксплуатации беспилотных авиационных систем.

Фото: pulkovoairport.ru

С этого момента авиакомпании будут нести ответственность за задержку доставки пассажиров и багажа в виде штрафа в размере 25% от минимальной тарифной ставки (МРОТ) за каждый час задержки, не превышающей половины стоимости перевозки. Базовый МРОТ для расчёта штрафов составляет 100 рублей, таким образом, штраф за каждый час задержки составляет 25 рублей.

Согласно новой норме Воздушного кодекса РФ, за несвоевременную доставку пассажиров, багажа или груза в пункт назначения перевозчик должен будет заплатить штраф в размере 100 руб. в час. При этом размер штрафа не будет превышать 50% от стоимости перевозки. Данная норма вступит в силу с 1 апреля 2024 года.

В новой редакции Воздушного кодекса введен термин "беспилотная авиационная система", под которой понимается комплекс, состоящий из одного или нескольких беспилотных летательных аппаратов, аппаратуры управления полетом и взлетно-посадочных устройств для беспилотных летательных аппаратов.

Кроме того, в кодекс включены новые стандарты, предусматривающие обязательную сертификацию светосигнального и радиотехнического оборудования, в том числе авиационной связи, а также наземного оборудования, используемого для обслуживания беспилотных авиационных систем на аэродромах.

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Компенсация от авиакомпании за задержку рейса