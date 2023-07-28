ГИТИС запускает творческие образовательные проекты в Африке

1:38 Your browser does not support the audio element. Общество

Российский институт театрального искусства — ГИТИС объявил о намерении реализовать творческие образовательные проекты в Африке, включая создание "Школы ГИТИСа" и показ спектаклей выпускников вуза в африканских театрах, сообщает пресс-служба театрального вуза.

Фото: Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press

Ректор ГИТИСа Григорий Заславский принял активное участие в работе сессии "Экономичное творчество: Продвижение культурных проектов и брендов" на Российско-Африканском экономико-гуманитарном форуме в четверг.

В ходе своего участия ректор Заславский выразил энтузиазм по поводу обмена между ГИТИСом и африканскими студентами. Он признал, что, хотя многие африканские студенты учатся в ГИТИСе, он продолжает знакомиться с их театральными разработками в Африке. В частности, он отметил, что Нигерия демонстрирует значительный прогресс в театральном искусстве, имея несколько авторитетных театральных школ. В связи с этим ГИТИС наладил с ними связи и намерен в сентябре принять у себя ведущего представителя известной театральной академии Нигерии. Кроме того, в октябре ожидается визит в ГИТИС представителей ещё одной известной театральной школы.

Заславский подчеркнул, что африканские страны часто становятся лидерами и первопроходцами в формировании новых направлений театрального искусства. Он отметил, что современное направление документального и свидетельского театра берет своё начало в Африке и во многом обязано влиянию спектакля "Руанда. 1994".

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