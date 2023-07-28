Российские школы оборудуют КПП

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Ижевские школы оборудуют контрольно-пропускными пунктами в целях обеспечения безопасности. КПП оборудованы по последнему слову техники.

Фото: Укринформ

Категория опасности объекта отнесена к первой, к примеру, той же, что и воинские части.

Так, в первых двух школах КПП оснастили:

системой видеонаблюдения,

телефонной связью,

мобильной кнопкой тревожной сигнализации,

ручным металлоискателем,

видеодомофоном.

"Создание комплексной системы безопасности в этих образовательных организациях стало пилотным проектом для столицы Удмуртии. Теперь эта практика будет применена и в других образовательных учреждениях", — передаёт udm-info.ru.

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