Мать погибшего в зоне СВО россиянина помогает бойцам в память о сыне: носки и пряники

0:52 Your browser does not support the audio element. Общество

Мать погибшего на фронте основателя отряда "Гром", командира десантно-штурмовой роты Евгения Михайлова из Оренбургской области помогает в память о сыне российским бойцам в зоне спецоперации.

Фото: 9111.ru

По словам женщины, в память о земляке жители сразу нескольких станиц региона решили напечь для российских бойцов сладких пряников. Другие неравнодушные граждане вяжут для парней тёплые носки.

"Желание покушать сладкого взбодрит, даст им силу. Я думаю, что это поможет бойцам. Мы с гордостью это делаем, потому что чувствуем, что мы с ними", — цитирует местных жителей 56orb.ru.

Также жители региона плетут для техники бойцов маскировочные сети, собирают на фронт медикаменты, консервы и домашние закатки.

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