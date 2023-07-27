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Тренер рассказал, почему российская спортсменка расплакалась на ЧМ после поступка украинки

Общество

Тренер российской саблистки, которой соперница из Украины не подала руку после поединка, назвал это "жестковатым демаршем".

Тренер рассказал, почему российская спортсменка расплакалась на ЧМ после поступка украинки
Фото: фонд Росконгресс

Тренер Валерьян Феоктистов рассказал, как тяжело пришлось саблистке Анне Смирновой, которой пришлось почти час ожидать решения судей по поводу их поединка с украинкой Ольгой Харлан.

Он объяснил, что Харлан дисквалифицировали по этической причине, так как она не подала руку сопернице после боя. Для Анны бой закончился поражением.

"Всё это затянулось очень надолго, и всё это время она сидела там, и улюлюкали люди. Конечно, это ей было очень тяжело психологически", — цитирует слова Феоктистова Telegram-канал "Подъём".

Феоктистов рассказал, что когда Смирнова уходила с площадки, она расплакалась из-за эмоционального прессинга.

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Украинскую саблистку Ольгу Харлан дисквалифицировали за отказ пожать руку россиянке
Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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