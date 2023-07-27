Тренер российской саблистки, которой соперница из Украины не подала руку после поединка, назвал это "жестковатым демаршем".
Тренер Валерьян Феоктистов рассказал, как тяжело пришлось саблистке Анне Смирновой, которой пришлось почти час ожидать решения судей по поводу их поединка с украинкой Ольгой Харлан.
Он объяснил, что Харлан дисквалифицировали по этической причине, так как она не подала руку сопернице после боя. Для Анны бой закончился поражением.
"Всё это затянулось очень надолго, и всё это время она сидела там, и улюлюкали люди. Конечно, это ей было очень тяжело психологически", — цитирует слова Феоктистова Telegram-канал "Подъём".
Феоктистов рассказал, что когда Смирнова уходила с площадки, она расплакалась из-за эмоционального прессинга.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Великобритания заблокировала выступление российского докладчика на заседании СБ по ситуации на Украине.