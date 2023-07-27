Тренер рассказал, почему российская спортсменка расплакалась на ЧМ после поступка украинки

Тренер российской саблистки, которой соперница из Украины не подала руку после поединка, назвал это "жестковатым демаршем".

Фото: фонд Росконгресс

Тренер Валерьян Феоктистов рассказал, как тяжело пришлось саблистке Анне Смирновой, которой пришлось почти час ожидать решения судей по поводу их поединка с украинкой Ольгой Харлан.

Он объяснил, что Харлан дисквалифицировали по этической причине, так как она не подала руку сопернице после боя. Для Анны бой закончился поражением.

"Всё это затянулось очень надолго, и всё это время она сидела там, и улюлюкали люди. Конечно, это ей было очень тяжело психологически", — цитирует слова Феоктистова Telegram-канал "Подъём".

Феоктистов рассказал, что когда Смирнова уходила с площадки, она расплакалась из-за эмоционального прессинга.

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Украинскую саблистку Ольгу Харлан дисквалифицировали за отказ пожать руку россиянке