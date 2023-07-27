В санкт-петербургских "Пятёрочках" приостановили лицензию на продажу алкоголя

1:37 Your browser does not support the audio element. Общество

Лицензия на продажу алкоголя в магазинах "Пятёрочка" в Санкт-Петербурге была приостановлена, однако компания принимает меры по решению сложившейся ситуации. Об этом сообщает ТАСС.

Фото: e-pepper.ru

Решение о приостановке действия лицензии на продажу алкоголя в магазинах "Пятёрочка" в Санкт-Петербурге было принято лицензирующими органами в связи с инцидентом, произошедшим три года назад. Тогда в одном из магазинов алкоголь был продан несовершеннолетнему, и штраф за это нарушение был выплачен ещё в 2020 году. В настоящее время компания предпринимает все необходимые действия для ускорения восстановления лицензии.

Компания X5 Group, которая управляет "Пятёрочкой", "Перекрёстком" и "Чижиком", принимает активные меры в связи с приостановкой действия лицензии и реализует комплексный план по ускорению процесса восстановления. Компания в полной мере сотрудничает с соответствующими лицензирующими и регулирующими органами. Они стремятся обеспечить выполнение всех необходимых требований для восстановления лицензии на продажу алкоголя в магазинах "Пятёрочка".

X5 Group является ведущей российской розничной компанией по объему выручки. По состоянию на 30 июня 2023 г. под управлением компании находится 22 682 магазина, в том числе 20 248 магазинов "Пятёрочка", 956 супермаркетов "Перекрёсток" и 809 дисконтных магазинов "Чижик".

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