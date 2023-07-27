В России зафиксировали рост числа ДТП с электросамокатами на 180% за полгода

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За первое полугодие 2023 года в России в авариях с участием электроскутеров и других устройств индивидуальной мобильности (УИМ) получили травмы более 1 000 человек и 12 трагически погибли.

Фото: truesharing. ru/wp-content/uploads/2020/07/IMG_2493-1.jpg

Согласно статистическим данным Научного центра безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел (МВД), эти цифры на 180% и 100% больше, чем в предыдущем году, сообщает ТАСС.

За 6 месяцев 2023 года было зарегистрировано 1043 ДТП с участием ПМД, что на 181,9% больше, чем в предыдущем году. В результате этих происшествий погибли 12 человек, что на 100% больше, чем в предыдущем году. К сожалению, среди погибших был несовершеннолетний в возрасте до 16 лет. Кроме того, 1082 человека получили травмы, что на 183,2% больше, чем в предыдущем году.

По данным агентства, среди пострадавших — 432 ребенка в возрасте до 16 лет, что свидетельствует о серьезности проблемы, связанной с юными гражданами.

Наибольшее количество ДТП с участием электроскутеров и других средств индивидуальной мобильности произошло в крупных городах. Среди регионов лидирует Москва, где произошло 238 ДТП, далее следуют Пермский край — 68, Тюменская область — 66, Санкт-Петербург — 64 и Омская область — 63. Важно отметить, что аварии с ПМД имеют сезонный характер: наибольшее их количество приходится на теплые месяцы. Всплеск аварийности, как правило, начинается в апреле, что связано с увеличением использования БПМ в этот период.

Большинство аварий с участием АВП произошло при выезде пользователей с прилегающих территорий и на перекрестках — 28% от общего числа происшествий. На долю пешеходных переходов приходится 21% ДТП, а тротуары, пешеходные дорожки и пешеходные зоны были задействованы в 21% случаев. Кроме того, почти 50% ДТП, связанных с ПМД, произошли по вине индивидуальных пользователей, а более 45% — по вине служб краткосрочной аренды.

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