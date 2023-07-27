Студенты УрГЭУ разработали киберищейку

Команда Уральского государственного экономического университета под названием "Малахит" вошла в пятёрку лучших команд Всероссийской летней школы по информационной безопасности в Санкт-Петербурге со своей инновационной разработкой в области киберслежения. Эту новость подтвердили в пресс-службе университета.

Фото: novostipmr.com

Научная работа команды заключалась в применении методов машинного обучения для анализа сетевого трафика в корпоративной среде. С помощью искусственного интеллекта студенты успешно выявляли в огромном потоке информации потенциальные угрозы, например подозрительные IP-адреса, и оперативно предупреждали администраторов о потенциальных рисках.

Одной из основных проблем, с которой столкнулась команда, была ограниченная доступность данных о корпоративных клиентах для обучения алгоритмов. Однако находчивые студенты предложили несколько оригинальных механизмов, позволяющих компенсировать это ограничение. Их решения были высоко оценены членами жюри, представляющими компании, специализирующиеся на безопасности, которые отметили практичность и изобретательность их предложений.

По словам Дмитрия Назарова, научного руководителя команды "Малахит" и заведующего кафедрой бизнес-информатики Уральского государственного экономического университета, оценка жюри сыграла важную роль в их выдающемся выступлении.

Всероссийская летняя школа проходила в Санкт-Петербургском государственном университете телекоммуникаций имени профессора М. А. Бонч-Бруевича с 10 по 15 июля. Участники из 30 университетов и колледжей страны продемонстрировали свою компетентность и адаптивность, осваивая новые концепции и задачи с нуля. В ходе конкурса оценивались научные работы участников, и команда Уральского государственного экономического университета получила наивысший балл, заняв первое место.

Являясь одним из ведущих многопрофильных экономических вузов Уральского региона, Уральский государственный экономический университет насчитывает около 16 тыс. студентов. В вузе работает около 600 преподавателей, в том числе более 97 докторов наук и 372 соискателя ученых степеней. Преподаватели университета специализируются в таких областях, как экономика, финансы, право, пищевые и информационные технологии.

За 55-летнюю историю вуз подготовил более 200 тыс. специалистов для различных отраслей народного хозяйства. Учредителем Уральского государственного экономического университета является Министерство науки и высшего образования Российской Федерации.

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