В Ростовской области выявлен тревожный случай незаконной добычи угля, когда житель города Шахты под видом переработки щебня тайно добывал уголь. В течение трёх лет ему удалось собрать за счёт этой незаконной деятельности внушительную сумму — более 100 млн рублей. В пресс-службе УФСБ по Ростовской области подтвердили, что в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по факту его незаконной предпринимательской деятельности.
В ходе тщательной оперативно-розыскной работы сотрудники правоохранительных органов установили, что 31-летний директор коммерческой структуры организовал на территории недействующей шахты "Юбилейная" обогатительную фабрику и тайно добывал уголь без необходимых разрешительных документов. Чтобы избежать разоблачения, подозреваемый хитроумно представлял свою деятельность по добыче угля как переработку щебня. Однако власти быстро разобрались с этим "фасадом".
По предварительным оценкам, за трехлетний период своей нелегальной деятельности по добыче угля незаконный предприниматель сумел накопить более 100 млн. рублей. Столь значительные доходы были получены в результате уклонения от контроля и налогов, что фактически подорвало экономическую структуру региона.
В результате своих действий руководитель коммерческой структуры был привлечен к уголовной ответственности по статье 171, часть 2 Уголовного кодекса РФ "Незаконное предпринимательство". Правоохранительные органы начали тщательное расследование этого дела, чтобы добиться справедливости.
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