Ростовский предприниматель за три года незаконно добыл угля на 100 миллионов рублей

1:49 Your browser does not support the audio element. Общество

В Ростовской области выявлен тревожный случай незаконной добычи угля, когда житель города Шахты под видом переработки щебня тайно добывал уголь. В течение трёх лет ему удалось собрать за счёт этой незаконной деятельности внушительную сумму — более 100 млн рублей. В пресс-службе УФСБ по Ростовской области подтвердили, что в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по факту его незаконной предпринимательской деятельности.

Фото: vcatuva.ru

Разоблачение незаконной деятельности

В ходе тщательной оперативно-розыскной работы сотрудники правоохранительных органов установили, что 31-летний директор коммерческой структуры организовал на территории недействующей шахты "Юбилейная" обогатительную фабрику и тайно добывал уголь без необходимых разрешительных документов. Чтобы избежать разоблачения, подозреваемый хитроумно представлял свою деятельность по добыче угля как переработку щебня. Однако власти быстро разобрались с этим "фасадом".

Доход превысил 100 млн рублей

По предварительным оценкам, за трехлетний период своей нелегальной деятельности по добыче угля незаконный предприниматель сумел накопить более 100 млн. рублей. Столь значительные доходы были получены в результате уклонения от контроля и налогов, что фактически подорвало экономическую структуру региона.

Уголовное преследование и расследование

В результате своих действий руководитель коммерческой структуры был привлечен к уголовной ответственности по статье 171, часть 2 Уголовного кодекса РФ "Незаконное предпринимательство". Правоохранительные органы начали тщательное расследование этого дела, чтобы добиться справедливости.

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