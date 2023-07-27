Российский ароматерапевт создала парфюм для привлечения миллионеров

0:57 Your browser does not support the audio element. Общество

Привлечь успешного мужчину можно с помощью специально созданного парфюмерного средства, уверена ароматерапевт из Новосибирска Ольга Пащенко.

Фото: REX/ Shutterstock

Специалист 20 лет изучала парфюмерное искусство в России, Европе и Соединенных Штатах. Теперь она не только самостоятельно создаёт индивидуальные ароматы для заказчиков, но и приглашает всех желающих женщин постичь это искусство.

"Будем разбирать правду и вымысел, погружаться в истории создания различных ароматов, разберёмся, что же продают под видом феромонов. Вы узнаете, какой типаж мужчин притягиваете, а какой неосознанно отталкиваете", — цитирует Пащенко Сиб.фм.

Авторы материала отмечают, что деятельность эксперта не ограничивается созданием духов, она практикует ароматерапию и может определить ментальное состояние клиента на основе понравившихся ему запахов.

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