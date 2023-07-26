Правозащитник объяснил, может ли мать, лишённая родительских прав, вернуть себе детей

1:01 Your browser does not support the audio element. Общество

Детский омбудсмен в Тюменской области Андрей Степанов рассказал о правовых особенностях лишения родительских прав.

Фото: Фото: domkovrolina.ru

Правозащитник объяснил, что беременная женщина, у которой ранее изъяли детей, не обязательно лишается родительстких прав на последующих детей.

Стерпанов отметил, что решения принимаются, исходя из каждой конкретной ситуации. Он считает, что родители могут поменять образ жизни, улучшить условия быта, завязать с вредными привычками.

Ранее сообщалось, что в Москве нашли истощённого ребёнка-маугли.

"Нельзя раздавать людям клейма. Чаще всего люди стараются вернуть статус родителя и предпринимают для этого все усилия, — цитирует слова детского омбудсмена tmn.aif.ru.

Он подчеркнул, что если ребёнку не угрожает опасность в семье, его не изымут.

Степанов объяснил, что мать или отец могут быть восстановлены в родительских правах через суд.

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