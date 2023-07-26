Психолог Анна Фам рассказала, как сделать так, чтобы ваша речь приковывала внимание.
Специалист посоветовала говорить эмоционально, чтобы успешно доносить своё мнение до окружающих.
В первую очередь, по словам психолога, нужно иметь высокую самооценку.
Ранее психотерапевт Алексей Вилков объяснил, как избавиться от телефонной зависимости.
Фам призвала делиться с собеседниками личным опытом, что оживляет беседу.
"Советую находиться в контакте с собственными чувствами. Будь то агрессия, радость, обида — ощущайте свои эмоции, экологично транслируйте их", — цитирует Газета.Ru слова эксперта.
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