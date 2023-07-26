Психолог назвала приёмы, помогающие говорить убедительно

0:44 Your browser does not support the audio element. Общество

Психолог Анна Фам рассказала, как сделать так, чтобы ваша речь приковывала внимание.

Фото: delovoi-etiket.ru

Специалист посоветовала говорить эмоционально, чтобы успешно доносить своё мнение до окружающих.

В первую очередь, по словам психолога, нужно иметь высокую самооценку.

Ранее психотерапевт Алексей Вилков объяснил, как избавиться от телефонной зависимости.

Фам призвала делиться с собеседниками личным опытом, что оживляет беседу.

"Советую находиться в контакте с собственными чувствами. Будь то агрессия, радость, обида — ощущайте свои эмоции, экологично транслируйте их", — цитирует Газета.Ru слова эксперта.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Как выражать свои мысли. Упражнение на импровизацию. Ораторское искусство. Как говорить красиво