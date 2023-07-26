Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Минтруда представило проект улучшения условий труда для инвалидов
Экс-советник Кучмы Соскин объяснил, для чего Зеленский решил продлить военное положение
Запрет импорта рыбной продукции приведёт к росту цен
Марков назвал три направления удара ВСУ
Эксперты прогнозируют резкий рост цен на гречку
Лесной пожар в Турции не могут потушить уже двое суток
Путин назвал доллар инструментом политической борьбы
Турэксперт Голов рассказал, в какие регионы Турции сейчас ехать опасно
В аквапарке Ростова-на-Дону утонул ребёнок

История индийца из Мумбаи перевернула представление о нищих

1:46
Общество

История индийца из Мумбаи перевернула представление о нищих. Этот человек считается самым богатым профессиональным нищим в мире. 

История индийца из Мумбаи перевернула представление о нищих
Фото: Fotodom. ru

Его состояние оценивается в удивительные $900 тыс. (более 81 млн рублей), что превышает среднюю зарплату в России. Этот необычный человек — Бхарат Джайн, он продолжает попрошайничать на оживлённых улицах Мумбаи, несмотря на его уверенное финансовое положение.

Джайн обеспечивает свою семью, включая жену, брата и отца, а также двух сыновей. Они живут в двухуровневой квартире в роскошном районе Мумбаи, наслаждаясь достаточно комфортной жизнью благодаря щедрости соотечественников и туристов.

Как удалось попрошайке достичь такого роскошного состояния? На удивление, Бхарат Джайн не закончил даже среднюю школу, покинув ее в детстве из-за финансовых трудностей. Однако именно в попрошайничестве он нашел свою удачу.

С годами он сумел накопить огромное состояние. Его ежедневный доход от выпрашивания милостыни у прохожих варьируется от $730 до $900 (66-81 тыс. рублей). Кроме того, у него есть два розничных продуктовых магазина в Тхане, также приносящие ему приличный доход. А еще он владеет магазином товаров повседневного спроса в небольшом городке всего в 20 километрах от Мумбаи.

Несмотря на постоянные уговоры родственников бросить попрошайничество и заняться другим делом, Бхарат Джайн продолжает "нищенствовать". Возможно, для него попрошайничество стало не только источником дохода, но и образом жизни. 

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Адские трущобы в Мумбаи, Индия
Автор Джалиль Вахитов
Джалиль Вахитов - внештатный корреспондент Правды.Ру, ведущий раздела "Путешествия"
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Популярное
Полянский: Россия не примет участие в заседании Совбеза ООН по зерновой сделке

Великобритания заблокировала выступление российского докладчика на заседании СБ по ситуации на Украине.

Россия не будет участвовать в заседании СБ ООН по зерновой сделке
Марков рассказал о цели визита Шойгу в КНДР
Зачем Шойгу отправляется в КНДР, объяснил Марков
"Шутки про "москаля" звучали даже во времена СССР": Смирнитский поделился воспоминаниями о Западной Украине
Контроль над хроническим воспалением — профилактика сердечно-сосудистых заболеваний
Киев в отчаянии ввёл в бой главные резервы в Запорожье Любовь Степушова Наполеон на острове Святой Елены любил поговорить о женщинах Сергей Лебедев Учёные установили: объятия защищают от болезней, снимают стресс и повышают иммунитет Анастасия Жукова
Новый способ покупки автомобилей позволил сильно сэкономить тюменцу
Визит Шойгу в КНДР напрашивался давно. Что он означает?
О стоимости пляжного отдыха в Грузии рассказали эксперты Ассоциации туроператоров России
О стоимости пляжного отдыха в Грузии рассказали эксперты Ассоциации туроператоров России
Последние материалы
Турэксперт Голов рассказал, в какие регионы Турции сейчас ехать опасно
В аквапарке Ростова-на-Дону утонул ребёнок
Ждём крушений вертолётов в США — так потери на Украине легализуют
India Today: индиец нашёл кобру без сознания и спас её, напоив водой
Российская нефть Urals поднялась до рекордного значения впервые за 2023 год
Психолог назвала приёмы, помогающие говорить убедительно
История индийца из Мумбаи перевернула представление о нищих
"Страна: из-за Зеленского президентские выборы на Украине могут не состояться
Полиция задержала осквернителя могил в Сосногорске
Судебные приставы смогут взыскивать долги с граждан в цифровых рублях
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников