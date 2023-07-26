История индийца из Мумбаи перевернула представление о нищих

1:46 Your browser does not support the audio element. Общество

История индийца из Мумбаи перевернула представление о нищих. Этот человек считается самым богатым профессиональным нищим в мире.

Фото: Fotodom. ru

Его состояние оценивается в удивительные $900 тыс. (более 81 млн рублей), что превышает среднюю зарплату в России. Этот необычный человек — Бхарат Джайн, он продолжает попрошайничать на оживлённых улицах Мумбаи, несмотря на его уверенное финансовое положение.

Джайн обеспечивает свою семью, включая жену, брата и отца, а также двух сыновей. Они живут в двухуровневой квартире в роскошном районе Мумбаи, наслаждаясь достаточно комфортной жизнью благодаря щедрости соотечественников и туристов.

Как удалось попрошайке достичь такого роскошного состояния? На удивление, Бхарат Джайн не закончил даже среднюю школу, покинув ее в детстве из-за финансовых трудностей. Однако именно в попрошайничестве он нашел свою удачу.

С годами он сумел накопить огромное состояние. Его ежедневный доход от выпрашивания милостыни у прохожих варьируется от $730 до $900 (66-81 тыс. рублей). Кроме того, у него есть два розничных продуктовых магазина в Тхане, также приносящие ему приличный доход. А еще он владеет магазином товаров повседневного спроса в небольшом городке всего в 20 километрах от Мумбаи.

Несмотря на постоянные уговоры родственников бросить попрошайничество и заняться другим делом, Бхарат Джайн продолжает "нищенствовать". Возможно, для него попрошайничество стало не только источником дохода, но и образом жизни.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.