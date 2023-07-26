Netflix обращается к ИИ: Как компания справляется с забастовкой Голливуда

2:01 Your browser does not support the audio element. Общество

На фоне продолжающейся забастовки голливудских сценаристов и актеров компания Netflix, ведущий сервис потокового вещания, пошла на дальновидный шаг и обратилась к специалистам в области искусственного интеллекта (ИИ). Этот шаг является стратегическим ответом на забастовку и позволяет не допустить снижения объемов производства контента.

Фото: pxhere. com

Впервые за 63 года, голливудские сценаристы и актеры объявили забастовку, требуя повышения зарплаты и улучшения условий труда. С мая 2023 г. более 11 500 писателей, представленных Гильдией сценаристов, прекратили сотрудничество со студиями, что привело к задержкам и отменам кино и телепроектов.

Голливудские актеры и сценаристы выступают за повышение оплаты и улучшение условий труда, однако переговоры с Альянсом продюсеров кино и телевидения зашли в тупик. В результате выход фильмов и премьеры сериалов откладываются или вовсе отменяются, что негативно сказывается на всей сфере.

Однако забастовка также подогрела опасения работников индустрии по поводу растущего использования искусственного интеллекта в творческих процессах, таких как написание сценариев. Есть опасения, что внедрение искусственного интеллекта может со временем заменить творческий вклад.

Для решения проблем, связанных с забастовкой, и сохранения объема выпускаемого контента компания Netflix объявила о вакансиях специалистов по искусственному интеллекту, которые будут помогать в создании контента. Сервис потокового вещания готов предложить потенциальным сотрудникам выгодное вознаграждение в размере до 900 тыс. долл. в год. Кроме того, директору по генеративному искусственному интеллекту в Netflix обещают до 650 тыс. долл. в год, сообщает The Intercept.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.