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Netflix обращается к ИИ: Как компания справляется с забастовкой Голливуда

2:01
Общество

На фоне продолжающейся забастовки голливудских сценаристов и актеров компания Netflix, ведущий сервис потокового вещания, пошла на дальновидный шаг и обратилась к специалистам в области искусственного интеллекта (ИИ). Этот шаг является стратегическим ответом на забастовку и позволяет не допустить снижения объемов производства контента. 

Netflix обращается к ИИ: Как компания справляется с забастовкой Голливуда
Фото: pxhere. com

Впервые за 63 года, голливудские сценаристы и актеры объявили забастовку, требуя повышения зарплаты и улучшения условий труда. С мая 2023 г. более 11 500 писателей, представленных Гильдией сценаристов, прекратили сотрудничество со студиями, что привело к задержкам и отменам кино и телепроектов.

Голливудские актеры и сценаристы выступают за повышение оплаты и улучшение условий труда, однако переговоры с Альянсом продюсеров кино и телевидения зашли в тупик. В результате выход фильмов и премьеры сериалов откладываются или вовсе отменяются, что негативно сказывается на всей сфере.

Однако забастовка также подогрела опасения работников индустрии по поводу растущего использования искусственного интеллекта в творческих процессах, таких как написание сценариев. Есть опасения, что внедрение искусственного интеллекта может со временем заменить творческий вклад.

Для решения проблем, связанных с забастовкой, и сохранения объема выпускаемого контента компания Netflix объявила о вакансиях специалистов по искусственному интеллекту, которые будут помогать в создании контента. Сервис потокового вещания готов предложить потенциальным сотрудникам выгодное вознаграждение в размере до 900 тыс. долл. в год. Кроме того, директору по генеративному искусственному интеллекту в Netflix обещают до 650 тыс. долл. в год, сообщает The Intercept.

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Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент 2-го курса Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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