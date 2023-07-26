В Госдуме предложили запретить продажу алкоголя в ресторанах ночью

1:09 Your browser does not support the audio element. Общество

В настоящее время регионы имеют право вводить дополнительные ограничения на продажу алкоголя в зависимости от времени, сообщает MK.ru.

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Однако это не распространяется на сферу общественного питания. Авторы законопроекта отмечают, что во многих регионах России нарушается закон, запрещающий продажу алкоголя в ночное время.

Для поддержания безопасности и порядка в обществе необходимо решить проблему продажи алкоголя в ночное время. Разрешение неограниченной продажи алкоголя в позднее время может привести к росту общественных беспорядков, проблем со здоровьем и преступной деятельности.

Введя строгие правила продажи алкоголя в ночное время, регионы могут сделать значительный шаг к решению этих проблем и созданию более безопасной среды для своих граждан.

Многие заведения часто продают его под видом услуг общественного питания.

Государству сложно эффективно бороться с такими нарушителями, поскольку оно не имеет полномочий по регулированию продажи алкогольной продукции в сфере общественного питания.

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