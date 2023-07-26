Под Казанским Кремлём появилась новая надпись

1:01 Your browser does not support the audio element. Общество

На "говорящем" доме №12 по улице Батурина в Казани появилось новое обращение. На окне здания была замечена надпись: "В угоду аульной власти главный пристав [Анвар] Закиров творит преступления". Причина, побудившая к такому заявлению, остаётся неизвестной.

Фото: Вадим Савицкий

Также на боковой стене помещения обнаружилась надпись "вор". Однако кому именно адресованы эти обвинения, не уточняется, пишет inkazan.ru.

Интересно отметить, что ранее владелец кафе Марс Хайруллин регулярно оставлял различные послания на стенах дома, который находится в его собственности. За эти действия его неоднократно штрафовали.

В 2022 году по решению Вахитовского районного суда приставы демонтировали стену дома с надписью: "Верховный суд РТ — преступная клоака". Однако после этого на доме появилась другие слова: "Верховный суд РТ — криминальный сброд".

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